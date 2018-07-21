ДТП в Житомирской области: состояние 9 пострадавших стабилизировано

Сегодня троих из девяти пострадавших могут перевезти в больницу в Новоград-Волынский

Состояние девяти потерпевших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Житомирской области, произошедшего 20 июля, стабилизировано. Об этом заявил начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик, сообщает пресс-служба ОДА.

Так, по словам Суслика, сегодня из трех девяти пострадавших могут перевезти в больницу в Новоград-Волынский.

"Самые молодые из пострадавших - девочка и мальчик - стабильно тяжелые, но им уже лучше. Сегодня возможно 3 из 9 людей транспортируем в Новоград-Волынский, где они продолжат лечение", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала владельца маршрутки, которая попала в смертельное ДТП в Житомирской области.

Отметим, ДТП в Житомирской области произошло вчера утром, в результате аварии погибли 10 человек, включая троих иностранцев.