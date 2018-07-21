ДТП у Житомирській області: стан 9 потерпілих стабілізовано

Сьогодні трьох з дев'яти постраждалих можуть перевезти до лікарні у Новоград-Волинський

Стан дев'яти потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Житомирській області, що сталася 20 липня, стабілізовано. Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик, повідомляє прес-служба ОДА.

Так, за словами Суслика, сьогодні трьох з дев'яти постраждалих можуть перевезти до лікарні у Новоград-Волинський.

"Наймолодші з потерпілих - дівчинка та хлопчик - стабільно важкі, але їм вже краще. Сьогодні можливо 3 із 9 людей транспортуємо у Новоград-Волинський, де вони продовжать лікування", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала власника маршрутки, що потрапила у смертельну ДТП у Житомирській області.

Зазначимо, ДТП у Житомирській області сталася вчора вранці, внаслідок аварії загинули 10 осіб, зокрема троє іноземців.