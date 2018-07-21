В ДТП в Житомирской области погибли двое россиян и гражданин Грузии

Из-за ДТП в Житомирской области в реанимации находятся двое детей

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Житомирской области, произошедшем 20 июля, погибли двое россиян, в том числе ребенок, и гражданин Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции.

Так, среди погибших гражданки РФ: женщина 1984 года рождения и девочка 2010 года рождения; а также гражданин Грузии 1962 года рождения.

Кроме того, по состоянию на утро 21 июля в реанимации находятся двое детей - 10-летний мальчик, который также является гражданином РФ, а также девочка 2007 года рождения из Житомирской области.

Кроме того, в ДТП погибли еще 7 жителей Ровно, Киева, Херсонской и Житомирской областей, в частности мальчики 2002 и 2004 годов рождения.

Также сообщается, что в больницах, кроме детей, сейчас находятся 7 пострадавших в результате ДТП в Житомирской области.

Напомним, ДТП в Житомирской области произошло вчера утром на трассе Киев-Чоп возле села Глубочица - пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.