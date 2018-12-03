В ДТП возле Кракова пострадали восемь украинцев

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Авария произошла в местности Кшешовице

В Польше в результате столкновения двух легковых автомобилей девять пострадали человек, в том числе восемь граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что авария произошла в местности Кшешовице близ Кракова.

При этом отмечается, что о причинах аварии, а также о состоянии пострадавших информации нет.

Полиция Польши предупреждает о тяжелых дорожных условиях: на дороге гололедица, что значительно усложняет торможения.

Напомним, ранее в Польше водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего две из них погибли на месте.

Также в Польше вблизи города Бохня на автостраде А4 4 октября произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса. В полиции сообщили, что ДТП случилось на 453-м километре автомагистрали А4 на высоте местности Прошувки. Семь раненых, среди которых беременная женщина и двое детей, получили медицинскую помощь на месте происшествия и были отправлены в больницу для дальнейшей диагностики.

До этого 4 ноября в Польше вблизи Бохни произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса.