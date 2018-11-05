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В Польше в ДТП попал автобус с украинцами

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 00:26
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Семерым раненым, среди которых беременная женщина и двое детей, оказали помощь и доставили в больницу

В Польше вблизи города Бохня на автостраде А4 в воскресенье, 4 октября 2018, произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио.

В полиции сообщили, что ДТП случилось на 453-м километре автомагистрали А4 на высоте местности Прошувки. Семь раненых, среди которых беременная женщина и двое детей, получили медицинскую помощь на месте происшествия и были отправлены в больницу для дальнейшей диагностики. О происшествии было сообщено в прокуратуру.

Других 72 пассажиров автобуса было отправлено в школу города Прошувки, где они ждут на пересадку другого автобуса.

Сообщается, что на автомагистрали в направлении Катовиц затруднено автомобильное движение, проходит аварийной полосой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше в результате ДТП пострадали украинцы. Как отмечается, 22-летний водитель автомобиля, житель Косьцерського повята Поморского воеводства, обгоняя другое транспортное средство, вероятно, не убедился в безопасности выполнения данного маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

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