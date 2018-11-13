Фото: ДТП в Польше (slaska.policja.gov.pl)

Две украинки в результате аварии погибли на месте

В Польше водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего две из них умерли на месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что инцидент произошел вечером 10 ноября в селе Сарнув Силезского воеводства. 36-летний местный житель на автомобиле Hyundai Tucson на освещенном пешеходном переходе сбил трех женщин. После удара одна из них упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне дороги, а третья упала под колеса автомобиля, который ехал позади виновника инцидента. Последнюю госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что водитель был трезв, но у него взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель четырех украинцев в ДТП в Чехии. Украинская сторона решает вопросы репатриации тел.

До этого 4 ноября в Польше вблизи Бохни произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса.