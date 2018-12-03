У ДТП біля Кракова постраждали вісім українців

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Аварія сталася в місцевості Кшешовице

У Польщі в результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждали дев'ять осіб, у тому числі вісім громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що аварія сталася в місцевості Кшешовице поблизу Кракова.

При цьому наголошується, що про причини аварії, а також про стан постраждалих інформації немає.

Поліція Польщі попереджає про важкі дорожні умови: на дорозі ожеледиця, що значно ускладнює гальмування.

Нагадаємо, раніше в Польщі водій на пішохідному переході збив трьох українок, в результаті чого двоє з них загинули на місці.

Також в Польщі поблизу міста Бохня на автостраді А4 4 жовтня сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів і двоповерхового українського автобуса. У поліції повідомили, що ДТП сталося на 453-му кілометрі автомагістралі А4 на висоті місцевості Прошувки. Сім поранених, серед яких вагітна жінка і двоє дітей, отримали медичну допомогу на місці події і були відправлені до лікарні для подальшої діагностики.

До цього 4 листопада в Польщі поблизу Бохні сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів і двоповерхового українського автобуса.