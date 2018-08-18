ДТП с украинцами в Польше: водителю автобуса грозит 10 лет заключения

Прокуратура назвала начальную причину ДТП с украинцами в Польше

Водителю туристического автобуса, который причинил аварию в Польше вследствие чего погибли трое граждан Украины, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на прокуратуру Польши сообщает RMF24.

Отмечается, что прокуратура назвала изначальную причину ДТП с украинцами в Польше. В частности, водитель вдвое превысил разрешенную скорость движения. Автобус ехал со скоростью примерно 70-80 километров в час. В это время на участке, где произошла авария, разрешенная скорость составляет 30 км в час.

"Водитель попытался маневрировать, но с такой скоростью у него не было шансов", - сказали в прокуратуре.

Также добавили, что завтра, 19 августа 2018 года, водитель будет давать показания по аварии. Также ему объявят обвинение в ДТП, в котором погибли трое людей.

Прокурор также обратится в суд с просьбой арестовать подозреваемого на три месяца. Водителю грозит наказание от одного до десяти лет лишения свободы.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) August 18, 2018

Напомним, ДТП с украинским автобусом в Польше произошло вчера, 17 августа. Автобус упал со склона и перевернулся. Движение по дороге, где произошло ДТП было заблокировано. Автобус с украинскими туристами следовал из Львова в Вену.

Позже стало известно, что польские правоохранители задержали водителя автобуса, который попал в ДТП. На завтра запланирован его допрос, тогда же ему должны объявить о подозрении.

Добавим, что все погибшие и пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Польше, являются украинцами