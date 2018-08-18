У Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристами, троє загиблих

Новини Надзвичайні події 18.08.2018 - 10:01
Фото: ДТП у Польщі (twitter.com/tvn24)
Фото: ДТП у Польщі (twitter.com/tvn24)

В результаті ДТП з українцями у Польщі постраждала 51 людина

у Польщі в Підкарпатському воєводстві у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив український автобус з туристами. В результаті аварії загинули три людини, ще 51 особа отримала поранення, повідомляє TVN24.

Як повідомляється, всього в автобусі перебувало 54 людини. Туристичний автобус віз туристів з Львова і він прямував до Австрії.

У Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристами, троє загиблих
У Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристами, троє загиблих
 

Фото: ліквідація наслідків ДТП у Польщі (twitter.com/RMF24pl)

"У автобуса була українська реєстрація та перевозилися туристи зі Львова. Три людини загинули і 51 людина госпіталізована. Дев'ять з них отримали серйозні поранення", - йдеться в повідомленні.

У Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристами, троє загиблих

Фото: ДТП автобуса в Польщі (twitter.com/PAPinformacje)

Аварія автобуса сталася вчора, 17 серпня 2018 року, після полудня. Автобус впав зі схилу і перекинувся. На даний момент рух по дорозі, де сталася ДТП заблоковано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами, в результаті чого постраждали 14 осіб. Крім того, в кінці червня в Румунії перекинувся автобус з 60 українцями. В салоні автобуса, який перевозив відпочиваючих, знаходилися в основному діти.

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Теги:  ДТП,  Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС