У Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристами, троє загиблих

В результаті ДТП з українцями у Польщі постраждала 51 людина

у Польщі в Підкарпатському воєводстві у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив український автобус з туристами. В результаті аварії загинули три людини, ще 51 особа отримала поранення, повідомляє TVN24.

Як повідомляється, всього в автобусі перебувало 54 людини. Туристичний автобус віз туристів з Львова і він прямував до Австрії.

Фото: ліквідація наслідків ДТП у Польщі (twitter.com/RMF24pl)

"У автобуса була українська реєстрація та перевозилися туристи зі Львова. Три людини загинули і 51 людина госпіталізована. Дев'ять з них отримали серйозні поранення", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП автобуса в Польщі (twitter.com/PAPinformacje)

Аварія автобуса сталася вчора, 17 серпня 2018 року, після полудня. Автобус впав зі схилу і перекинувся. На даний момент рух по дорозі, де сталася ДТП заблоковано.

Trwa akcja podnoszenia autokaru turystycznego, który w nocy spadł z wysokiej skarpy w miejscowości Leszczawa Dolna (Podkarpackie). W wypadku zginęły trzy osoby a 18 zostało rannych, w tym 9 ciężko. pic.twitter.com/6SzXHmScKs — PAP (@PAPinformacje) August 18, 2018

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами, в результаті чого постраждали 14 осіб. Крім того, в кінці червня в Румунії перекинувся автобус з 60 українцями. В салоні автобуса, який перевозив відпочиваючих, знаходилися в основному діти.