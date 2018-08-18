ДТП  із туристичним автобусом у Польщі: усі загиблі та постраждалі є українцями

Наразі з різними травмами госпіталізовано 37 осіб, з них 10 дітей

Усі загиблі та постраждалі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з туристичним автобусом у Польщі є українцями. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Генеральне консульство України в Любліні.

За даними Генконсульства, наразі з різними травмами госпіталізовано 37 осіб, з них 10 дітей. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Загалом, у автобусі перебувало 54 особи, троє з них загинули, а 51 - доставили до лікарні. Наразі тим, кому стан здоров'я дозволяє переїзд, організовано перевезення назад до України з Перемишля.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДТП з українським автобусом в Польщі сталася вчора, 17 серпня. Автобус впав зі схилу і перекинувся. Рух по дорозі, де сталося ДТП було заблоковано. Автобус з українськими туристами слідував зі Львова до Відня.

Пізніше стало відомо, що польські правоохоронці затримали водія автобуса, який потрапив у ДТП. На завтра заплановано його допит, тоді ж йому мають оголосити про підозру.

Крім того, повідомлялося, що за словами польского експерта в області дорожнього руху, водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищує допустиму.