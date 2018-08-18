ДТП з українцями у Польщі: водієві автобуса загрожує 10 років ув'язнення

Прокуратура назвала початкову причину ДТП з українцями у Польщі

Водієві туристичного автобуса, який спричинив аварію у Польщі внаслідок чого загинуло троє громадян України, загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це із посиланням на прокуратуру Польщі повідомляє RMF24.

Зазначається, що прокуратура назвала початкову причину ДТП з українцями у Польщі. Зокрема, водій вдвічі перевищив дозволену швидкість руху. Автобус їхав зі швидкістю приблизно 70-80 кілометрів на годину. У цей час на ділянці, де сталась аварія, дозволена швидкість становить 30 км на годину.

"Водій спробував маневрувати, але з такою швидкістю у нього не було шансів", - сказали у прокуратурі.

Також додали, що завтра, 19 серпня 2018 року, водій буде давати свідчення щод аварії. Також йому оголосять обвинувачення щодо аварії, у якій загинули троє людей.

Прокурор також звернеться до суду з проханням заарештувати підозрюваного на три місяці. Водієві загрожує покарання від одного до десяти років позбавлення волі.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) August 18, 2018

Нагадаємо, ДТП з українським автобусом в Польщі сталася вчора, 17 серпня. Автобус впав зі схилу і перекинувся. Рух по дорозі, де сталося ДТП було заблоковано. Автобус з українськими туристами слідував зі Львова до Відня.

Пізніше стало відомо, що польські правоохоронці затримали водія автобуса, який потрапив у ДТП. На завтра заплановано його допит, тоді ж йому мають оголосити про підозру.

Додамо, що усі загиблі та постраждалі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з туристичним автобусом у Польщі, є українцями.