Водій туристичного автобуса, що потрапив у ДТП у Польщі, затриманий

Новини Надзвичайні події 18.08.2018 - 12:25
Фото: місце ДТП у Польщі (twitter.com/RMF24pl)
Фото: місце ДТП у Польщі (twitter.com/RMF24pl)

ДТП з українським автобусом в Польщі сталася 17 серпня

Водій туристичного автобуса, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Польщі, затриманий. Про це з посиланням на представника місцевої прокуратури повідомляє польське RMF.

Як повідомляється, на даний момент водій автобуса затриманий. Крім того, у польській прокуратурі додали, що швидше за все завтра, 19 серпня, він буде допитаний і йому пред'являть звинувачення.

Крім того, видання, з посиланням на експерта в області дорожнього руху, повідомляє що водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищує допустиму.

Також видання повідомляє, що в результаті ДТП загинули три людини, ще 18 людей поранені. Всього в автобусі, який прямував до Відня було 54 особи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Підкарпатському воєводстві у Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристами. В результаті аварії загинули три людини, ще 51 направили в лікарню. Аварія автобуса сталася вчора, 17 серпня 2018 року, після полудня. Автобус впав зі схилу і перекинувся. Рух по дорозі, де сталося ДТП заблоковано.

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Теги:  ДТП,  Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС