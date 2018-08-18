Водій туристичного автобуса, що потрапив у ДТП у Польщі, затриманий

ДТП з українським автобусом в Польщі сталася 17 серпня

Водій туристичного автобуса, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Польщі, затриманий. Про це з посиланням на представника місцевої прокуратури повідомляє польське RMF.

Kolejny film .@kotrmf z miejsca wypadku autokaru w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu pic.twitter.com/FY1EFAyLg3 — Fakty RMF FM (@RMF24pl) August 18, 2018

Як повідомляється, на даний момент водій автобуса затриманий. Крім того, у польській прокуратурі додали, що швидше за все завтра, 19 серпня, він буде допитаний і йому пред'являть звинувачення.

Tak wygląda zakręt w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu, na którym doszło do wypadku autokaru z ukraińskimi turystami pic.twitter.com/4XR9HoCHjI — Fakty RMF FM (@RMF24pl) August 18, 2018

Крім того, видання, з посиланням на експерта в області дорожнього руху, повідомляє що водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищує допустиму.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) August 18, 2018

Також видання повідомляє, що в результаті ДТП загинули три людини, ще 18 людей поранені. Всього в автобусі, який прямував до Відня було 54 особи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Підкарпатському воєводстві у Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристами. В результаті аварії загинули три людини, ще 51 направили в лікарню. Аварія автобуса сталася вчора, 17 серпня 2018 року, після полудня. Автобус впав зі схилу і перекинувся. Рух по дорозі, де сталося ДТП заблоковано.