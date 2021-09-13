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ДТП с туристическим автобусом в Турции: пострадали 35 граждан Украины

Автор: Юлия Бойко

В аварии с туристическим автобусом в Турции в провинции Мугла пострадали 35 граждан Украины. Всего в нем находился 41 украинский турист.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он уточнил, что ДТП произошло сегодня утром вблизи города Ментеше.

"По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет", - отметил Николенко.

Он также подтвердил, что вероятно водитель не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он умер на месте аварии.

"Консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение. Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь", - добавил Николенко.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали, что автобус с туристами выехал на встречную полосу и врезался в другой автобус, который перевозил студентов.

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ДТПТурция