ДТП с туристическим автобусом в Турции: пострадали 35 граждан Украины

Он уточнил, что ДТП произошло сегодня утром вблизи города Ментеше.

"По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет", - отметил Николенко.

Он также подтвердил, что вероятно водитель не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он умер на месте аварии.

"Консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение. Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь", - добавил Николенко.