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Стала известна причина ДТП с украинскими туристами в Турции

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Мугла, Понедельник 13 сентября 2021 12:08
Стала известна причина ДТП с украинскими туристами в Турции Фото: место ДТП с украинскими туристами в Турции (twitter com haber strateji)
Автор: Юлия Бойко

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с украинскими туристами в Турции произошло из-за сердечного приступа у водителя. Он умер на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA.

Сообщается, что у 54-летнего водителя автобуса на 13-м километре трассы Мугла-Денизли случился сердечный приступ, после чего неуправляемый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез студентов.

Фото: ДТП с украинскими туристами в Турции (twitter com haber strateji)

По уточненной информации, в туристическом автобусе были более 40 туристов из Украины и России. Водитель умер на месте, еще 30 человек пострадали, состояние трех студентов тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что автобус с туристами ехал из Бодрума в Денизли, помимо водителя пострадали 35 человек из обоих автобусов.

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