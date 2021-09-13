Стала известна причина ДТП с украинскими туристами в Турции

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с украинскими туристами в Турции произошло из-за сердечного приступа у водителя. Он умер на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA .

Сообщается, что у 54-летнего водителя автобуса на 13-м километре трассы Мугла-Денизли случился сердечный приступ, после чего неуправляемый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез студентов.

Фото: ДТП с украинскими туристами в Турции (twitter com haber strateji)

По уточненной информации, в туристическом автобусе были более 40 туристов из Украины и России. Водитель умер на месте, еще 30 человек пострадали, состояние трех студентов тяжелое.