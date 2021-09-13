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ДТП з туристичним автобусом у Туреччині: постраждали 35 громадян України

Автор: Юлія Бойко

В аварії з туристичним автобусом в Туреччині у провінції Мугла постраждали 35 громадян України. Загалом в ньому знаходився 41 український турист.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він уточнив, що ДТП сталася сьогодні вранці поблизу міста Ментеше.

"За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів отримали травми легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає", - зазначив Ніколенко.

Він також підтвердив, що ймовірно водій не впорався з керуванням через серцевий напад. Він помер на місці аварії.

"Консульство України в Анталії взаємодіє з турецькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, встановило зв'язок з туроператором і страховою компанією, яка повинна покрити витрати на лікування. Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, щоб надати їм консульську допомогу", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що автобус з туристами виїхав на зустрічну смугу і врізався в інший автобус, який перевозив студентів.

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ДТПТурция