ДТП з туристичним автобусом у Туреччині: постраждали 35 громадян України

Він уточнив, що ДТП сталася сьогодні вранці поблизу міста Ментеше.

"За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів отримали травми легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає", - зазначив Ніколенко.

Він також підтвердив, що ймовірно водій не впорався з керуванням через серцевий напад. Він помер на місці аварії.

"Консульство України в Анталії взаємодіє з турецькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, встановило зв'язок з туроператором і страховою компанією, яка повинна покрити витрати на лікування. Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, щоб надати їм консульську допомогу", - додав Ніколенко.