В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Есть погибший и раненые
В Турции автобус с украинскими туристами попал в аварию. На данный момент известно об одном погибшем и более 30 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hurriyet.
Сообщается, что инцидент произошла в городе Мугла. В аварию попал автобус, который вез украинских туристов из Бодрума в Денизли. По предварительным данным, он врезался в студенческий автобус.
Также сообщается, что автобус с украинцами перевернулся. На месте погиб турецкий водитель, 35 пассажиров обоих автобусов получили травмы и были доставлены в больницы в Мугле и Денизли.
РБК-Украина обратилось за комментариями в украинский МИД. Спикер Олег Николенко сообщил, что информация о ДТП еще уточняется.
Напомним, до этого в июне вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын в ДТП попали украинские туристы. Пятеро из них получили незначительные травмы.