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В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский

Автор: Юлия Струк

В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии погиб 43-летний водитель легковушки - работник полиции, находившийся вне службы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Указано, что Subaru двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.

"От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о его правовой квалификации", - сказано в сообщении.

Напомним, в Ровненской области 12 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Водитель погиб, трое пассажиров в реанимации.

Как писало РБК-Украина, в Хмельницкой области на трассе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.

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