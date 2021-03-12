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В Хмельницкой области маршрутка попала в ДТП, много пострадавших

Новина українською → Хмельницкая область, Пятница 12 марта 2021 17:49
В Хмельницкой области маршрутка попала в ДТП, много пострадавших Фото: ДТП в Хмельницкой области (km.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Хмельницкой области на трассе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Сообщается, что ДТП произошло на дороге Красилов-Староконстантинов вблизи села Мотрунки Красиловского района - столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и Mazda CX-7. На месте спасатели предоставили домедицинскую помощь водителю автобуса.

"Всего в результате аварии травмированы семь человек, среди которых два водителя и пять пассажиров рейсового автобуса. Обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Василькове Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом. Это случилось на базе 40-й бригады тактической авиации. Пострадавших в результате инцидента не было.

Отметим, президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для водителей. РБК-Украина разобралось со всеми нюансами штрафов.

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