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Подросток за рулем совершил смертельное ДТП в Ровенской области

Новина українською → Ровно, Суббота 13 марта 2021 13:04
Подросток за рулем совершил смертельное ДТП в Ровенской области Фото: ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Александр Белоус

В Ровенский области 12 марта произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием несовершеннолетних. Водитель погиб, трое пассажиров в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Сообщение о происшествии между селами Антоновка и Нетреба Варашкого района поступило в полицию 12 марта в 21:30.

Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля Audi А6, житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичов, ученики местных школ, находятся в реанимации.

"Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Хмельницкой области на трассе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.

Также в городе Васильков Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом.

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