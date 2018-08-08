ДТП с рейсовым автобусом в Днепропетровской области: задержали водителя автомобиля

В результате ДТП в Днепропетровской области погибли два человека и 23 пострадали

Полиция задержала водителя автомобиля Audi, при участии которого вчера, 7 августа, произошло ДТП с рейсовым автобусом в Днепропетровской области, в результате которого погибло двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепре.

Как отмечают в полиции, сегодня будет решаться вопрос о вручении подозрения водителю автомобиля.

По последней информации, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вечером 7 августа, погибли 2 человека - мужчина и женщина. 23 человека получили травмы, из них 14 направлены в больницы, 9 - назначили лечение амбулаторно.

"Сейчас 34-летний водитель Audi находится в больнице под охраной полиции. Он задержан в порядке ст. 208 УПКУ", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера во Львове 18-летний водитель насмерть сбил семью с ребенком. Авария произошла на улице Пасечная. В 21 час 23 минут вечера автомобиль ВАЗ-2109 сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Также в Киеве, на улице Щусева (Шевченковский район) автомобиль Skoda наехал на три автомобиля, которые были припаркованы возле станции метро "Сырец". В результате столкновения 30-летний мужчина, который сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.