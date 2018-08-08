В Киеве произошло смертельное ДТП возле станции метро "Сырец"

Водитель Skoda наехал на три припаркованные авто, один человек погиб

В Киеве, на улице Щусева (Шевченковский район) вчера, около 20:00, автомобиль Skoda наехал на три автомобиля, которые были припаркованы возле станции метро "Сырец". В результате столкновения 30-летний мужчина, который сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи, говорится в прес-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

Так, по предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Skoda, избегая наезда на пешехода, который выбежал на дорогу в неустановленном месте, потерял управление и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями Hyundai, Dacia и SsangYong.

Фото: смертельное ДТП в Киеве

"В результате столкновения Skoda сбила 30-летнего мужчину, который в это время сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, и перевернулась. Медицинские работники оказывали помощь мужчине, однако от полученных травм он скончался в карете скорой помощи. Врачи осмотрели ребенка, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в полиции.

Вместе с тем, по словам свидетелей, водитель автомобиля Skoda превышал разрешенную скорость. В присутствии понятых правоохранители провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате драгер не обнаружил содержания алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства ДТП.

Напомним, 24 июля 2018 в Шевченковском районе столицы на перекрестке улиц Щусева и Елены Телиги произошло смертельное ДТП. Подозреваемый находился за рулем Nissan и не остановился на красный сигнал светофора. Водитель выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.

В результате столкновения, одна из машин выехала на тротуар, где в то время находились пешеходы. От удара автомобиля один пешеход погиб на месте, еще одну женщину госпитализировали с многочисленными травмами.

Кроме того, в результате аварии травмы получили водитель и пассажир Renault Kangoo.

Сообщалось, что потерпевшие находились в тяжелом состоянии.

Позже водителю автомобиля Nissan было сообщено о подозрении.