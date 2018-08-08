ДТП з рейсовим автобусом у Дніпропетровській області: затримали водія автомобіля

Внаслідок ДТП у Дніпропетровській області загинуло двоє людей і 23 постраждали

Поліція затримала водія автомобіля Audi, за участі якого вчора, 7 серпня, сталася ДТП з рейсовим автобусом у Дніпропетровській області, внаслідок якої загинуло двоє людей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпрі.

Як зазначають у поліції, сьогодні вирішуватиметься питання про вручення водію автомобіля підозри.

За останньою інформацією, у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася ввечері 7 серпня, загинуло 2 людини - чоловік та жінка. 23 особи отримали травми, з них 14 направлені до лікарні, 9 призначено лікування амбулаторно.

"Наразі 34-річний водій Audi перебуває у лікарні під охороною поліції. Його затримано в порядку ст. 208 КПКУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора у Львові 18-річний водій на смерть збив сім'ю з дитиною. Аварія сталась на вулиці Пасічна. О 21 годині 23 хвилин вечора автомобіль ВАЗ-2109 збив трьох пішоходів, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу.

Також у Києві, на вулиці Щусєва (Шевченківський район) автомобіль Skoda наїхав на три автомобілі, які були припарковані біля станції метро "Сирець". У результаті зіткнення 30-річний чоловік, який садив свого 3-річного сина у Hyundai, отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.