ДТП в Днепропетровской области: в полиции сообщили подробности

По предварительной информации, несовершеннолетних среди пострадавших нет

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое случилось 7 августа в Днепропетровской области, погибли двое пассажиров рейсового автобуса - мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области Андрей Кульбач, травмы получили 16 человек, 11 из которых находятся на стационарном лечении в КУ "Каменская городская больница СМП", еще три человека лечатся амбулаторно. Кроме этого, двое пострадавших обследуются в КЗ "Городская клиническая больница №6" г. Днепр.

По предварительной информации полиции, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Он отметил, что спасатели уже завершили ликвидацию последствий аварии.

Напомним, ранее сообщалось о 13 пострадавших. По предварительным данным, водитель Audi проигнорировал дорожный знак "стоп", когда выезжал на трассу с второстепенной, и въехал в пассажирский автобус.

Автобус направлялся из Днепра в Каменский. На момент аварии в нем находилось 25 пассажиров. От удара автобус перевернулся на бок.