Во Львове 18-летний водитель насмерть сбил семью с ребенком

Сообщается, что в момент аварии водитель был трезвым

Во Львове, на улице Пасечная, вчера, 7 августа, в 21:23 автомобиль ВАЗ-2109 сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации на странице в Facebook.

Как сообщается, в результате аварии погибла 70-летняя женщина, еще одна женщина и 11-летний мальчик - госпитализированы.

Вместе с тем, согласно информации департамента гражданской защиты ЛОГА, от полученных травм на месте происшествия погибла 70-летняя женщина, 33-летняя женщина с ссадинами лобной области и закрытой травмой живота, а также 11-летний мальчик с травмами грудной клетки и живота, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщали в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Львовской области, за рулем автомобиля ВАЗ-2109 находился 18-летний львовянин. В момент совершения аварии водитель был трезвым.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: смертельное ДТП во Львове

Напомним, 24 июля 2018 в Шевченковском районе столицы на перекрестке улиц Щусева и Елены Телиги произошло смертельное ДТП. Подозреваемый находился за рулем Nissan и не остановился на красный сигнал светофора. Водитель выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.

В результате столкновения, одна из машин выехала на тротуар, где в то время находились пешеходы. От удара автомобиля один пешеход погиб на месте, еще одну женщину госпитализировали с многочисленными травмами.

Кроме того, в результате аварии травмы получили водитель и пассажир Renault Kangoo.

Сообщалось, что потерпевшие находились в тяжелом состоянии.

Позже водителю автомобиля Nissan было сообщено о подозрении.