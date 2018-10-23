ДТП на Печерске: количество поврежденных автомобилей возросло

Фото: место аварии (РБК-Украина)

Ранее было известно о 17 поврежденных автомобилях

В результате ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В частности, полиция уточнила предварительные данные. Ранее было известно о 17 поврежденных автомобилях.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия на бульваре Леси Украинки в Киеве повреждены 17 автомобилей, за помощью врачей обратились три человека. Отмечалось, что правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия.

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент аварии на Печерске в Киеве с участием автокрана утром 23 октября. На записи видно, как на бульваре Леси Украинки автокран КамАЗ на скорости перестраивается в правый ряд и затрагивает грузовую "Газель". После столкновения грузовик протаранил еще несколько автомобилей.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве на бульваре Леси Украинки автокран протаранил около десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший. В комментарии РБК-Украина спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила информацию об одном пострадавшем.