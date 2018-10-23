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ДТП на Печерську: кількість пошкоджених автомобілів зросла

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 16:11
Фото: місце аварії (РБК-Україна)
Фото: місце аварії (РБК-Україна)

Раніше було відомо про 17 пошкоджених автівок

У результаті ДТП на бульварі Лесі Українки у Києві пошкоджені 20 легкових автомобілів і вантажівка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу столичної поліції.

Зокрема, поліція уточнила попередні дані. Раніше було відомо про 17 пошкоджених автівок.

Нагадаємо, у результаті дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки в Києві пошкоджені 17 автомобілів, за допомогою лікарів звернулися три людини. Зазначалося, що правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства.

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент аварії на Печерську в Києві за участю автокрана вранці 23 жовтня. На записі видно, як на бульварі Лесі Українки автокран КамАЗ на швидкості перелаштовується у правий ряд і зачіпає вантажну "Газель". Після зіткнення вантажівка протаранила ще кілька автомобілів.

Як писало РБК-Україна раніше, у Києві на бульварі Лесі Українки автокран протаранив близько десятка автомобілів, у результаті аварії є потерпілий. У коментарі РБК-Україна речник столичної поліції Оксана Блищик підтвердила інформацію про одного постраждалого.

Опубліковано відео моменту ДТП на Печерську в Києві У центрі Києва утворилися затори
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