В ДТП в Хмельницкой области пострадали семь человек, трое из них - дети

Фото: ДТП в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ua)

В селе Бокиевка Волочиского района Хмельницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия повреждения получили семеро человек.

Об этом сообщает Нацполиция в Хмельницкой области.

Вечером в населенном пункте столкнулись Ford Galaxy и грузовик MAN TGX 24.440. В результате ДТП получили травмы 32-летняя водитель легкового автомобиля и шестеро ее пассажиров, среди которых было трое малолетних детей, которым предоставили помощь на месте без госпитализации. Водитель грузовика не пострадал.

По факту происшествия открыто дело по ч.1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, в воскресенье в Мариуполе автомобиль въехал в остановку. Пострадали две женщины.

Ранее в селе Луково (Закарпатская область) водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с пьяным водителем по улице Собранецкой, в результате которой погибла 19-летняя девушка.