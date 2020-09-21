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У ДТП в Хмельницькій області постраждали сім людей, троє з них - діти

Хмельницька область , Понеділок 21 вересня 2020 12:21
У ДТП в Хмельницькій області постраждали сім людей, троє з них - діти
Фото: ДТП у Хмельницькій області hm.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В селі Бокиевка Волочиського району Хмельницької області сталася ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті події пошкодження отримали семеро осіб.

Про це повідомляє Нацполіція в Хмельницькій області.

Увечорі в населеному пункті зіткнулися Ford Galaxy і вантажівка MAN TGX 24.440. В результаті ДТП отримали травми 32-річна водійка легкового автомобіля і шестеро її пасажирів, серед яких було троє малолітніх дітей, яким надали допомогу на місці без госпіталізації. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом події порушено справу за ч.1 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, в неділю у Маріуполі автомобіль в'їхав у зупинку. Постраждали дві жінки.

Раніше в селі Луково (Закарпатська область) водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя і врізався в автобусну зупинку.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода з п'яним водієм по вулиці Собранецької, в результаті якої загинула 19-річна дівчина.

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