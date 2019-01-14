ДТП в Харьковской области: в полиции уточнили информацию о пострадавших

Фото: ДТП в Харьковской области (kharkiv.dsns.gov.ua)

Авария произошла сегодня утром вблизи Чугуева

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Харьковской области, которое произошло сегодня утром, 14 января, госпитализированы 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня около восьми часов утра неподалеку от города Чугуев, в ДТП погибли 4 человека, еще 9 человек госпитализированы.

Кроме того, в пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области сообщили, что авария произошла на 541-м километре автодороги Киев-Харьков-Должанский возле села Коробочкино, где столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent, в котором ехали 3 человека, и микроавтобус Renault Master, водитель которого перевозил 9 пассажиров.

"В результате столкновения 4 человека погибли сразу на месте (3 из которых водитель и пассажиры легковушки). Еще девятерых госпитализировали в больницы Харькова и Чугуева", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Харьковской области (kharkiv.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области в субботу, 12 января, произошла авария с пассажирским автобусом Киев-Москва, в результате которой пострадали три человека.

Кроме того, сообщалось, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краматорске (Донецкая область) погибла семья из 3 человек.