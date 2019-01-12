В Донецкой обл. в ДТП с рейсовым автобусом погибли 3 человека

Фото: место происшествия (dn.npu.gov.ua)

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением

В результате дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в Краматорске (Донецкая область) погибла семья из 3 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Авария произошла в субботу, 12 января, около 11:00. По предварительным данным, 61-летний водитель авто ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Старый город - Малотарановка".

"В результате дорожно-транспортного происшествия 3 пассажира легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Водитель получил телесные повреждения, 20 пассажиров маршрутного такси не пострадали", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель не выбрал безопасный скоростной режим.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Напомним, 10 января на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Половинки Николаевского района в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся рейсовый автобус "Эталон" сообщением "Херсон-Одесса".

Также РБК-Украина писало, что в Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский журналист Роман Кисиль.