ДТП у Харківській області: у поліції уточнили інформацію про постраждалих

Фото: ДТП у Харківській області (kharkiv.dsns.gov.ua)

Аварія сталася сьогодні вранці поблизу Чугуєва

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харківській області, яка сталася сьогодні вранці, 14 січня, госпіталізовано 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку неподалік міста Чугуїв, в ДТП загинули 4 особи, ще 9 осіб госпіталізовано.

Крім того, у прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомили, що аварія сталася на 541-му кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський біля села Коробочкине, де зіштовхнулися легковий автомобіль Hyundai Accent, в якому їхало 3 людей, та мікроавтобус Renault Master, водій якого перевозив 9 пасажирів.

"В результаті зіткнення 4 людей загинуло відразу на місці (3 з яких водій та пасажири легковика). Ще дев’ятьох госпіталізували до лікарень Харкова та Чугуєва", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДТП у Харківській області (kharkiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області в суботу, 12 січня, сталась аварія із пасажирським автобусом Київ-Москва, внаслідок якої постраждали три особи.

Крім того, повідомлялося, що в результаті ДТП з рейсовим автобусом у Краматорську (Донецька область) загинула сім'я з 3 чоловік.