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Под Чугуевом в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 10:51
Под Чугуевом в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека
Фото: ДТП под Чугуевом (hk.npu.gov.ua)

Авария произошла утром 14 января

В районе Чугуева Харьковской области в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Hyundai произошло на трассе недалеко от города Чугуев 14 января около 08:00.По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека. Детей среди погибших нет.

"На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - добавили в полиции.

 

Фото: смертельная авария под Чугуевом (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в ДТП с рейсовым автобусом погибли 3 человека.

Ранее также сообщалось, что в Польше в ДТП погиб украинский журналист Роман Кисиль. По предварительным данным, авария произошла в результате лобового столкновения легкового автомобиля Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком Iveco.

 

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