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В Черниговской области попал в ДТП автобус "Киев-Москва"

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 00:00
В Черниговской области попал в ДТП автобус "Киев-Москва"
Фото: авария автобуса (cn.npu.gov.ua)

В результате аварии автобуса пострадали трое людей

В Черниговской области в субботу, 12 января, произошла авария с пассажирским автобусом "Киев-Москва". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что в салоне автобуса находились 17 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус лег на бок, пострадали трое людей. Сначала в Козелецкую районную больницу доставили женщину-пассажира. Медики после осмотра потерпевшей сообщили, что угрозы ее жизни нет.

"Впоследствии еще двое пассажиров обратились за медицинской помощью", - добавили в полиции.

 

Фото: авария автобуса (cn.npu.gov.ua)

Как установила следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции, водитель автобуса не справился с управлением, что привело к аварии. Сейчас полицией решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, днем 12 января в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краматорске Донецкой области погибла семья - трое людей. Известно, что водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще одним автобусом.

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