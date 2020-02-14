В Киеве пьяный водитель въехал в маршрутку, пострадали 6 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди пострадавших беременная женщина

В Киеве пьяный водитель автомобиля "Ауди" въехал в маршрутку, в результате столкновения пострадали 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, среди пострадавших, в том числе беременная женщина. По данным полиции, авария произошла вчера, 13 февраля, около 21:00 на столичном Подоле. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. В ДТП пострадали трое пассажиров маршрутки, а также водитель "Ауди" и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина.

"Согласно данным проведенного теста, 28-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Николаевской области микроавтобус перевернулся и влетел в отбойник, в результате чего пострадали семь человек. Авария произошла на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев неподалеку от с. Лукашовка.