ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стрельба в Харькове: полицейского взяли под стражу

Новости » Общество     14.02.2020 - 19:18
Стрельба в Харькове: полицейского взяли под стражу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Патрульного взяли под стражу без права внесения залога

Октябрський районный суд Полтавы избрал меру пресечения харьковскому патрульному, который во время погони открыл огонь по автомобилю, ранив человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сообщается, что патрульному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога одному из командиров роты Управление патрульной полиции в Харьковской области, который подозревается в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 13 февраля ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Чтобы остановить автомобиль патрульный произвел три выстрела. В результате водитель получил ранения.

В пятницу, 14 февраля, патрульному сообщили о подозрении за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В Харькове автомобиль насмерть сбил двоих пешеходов Полиция задержала подозреваемого в убийстве хирурга в Киеве
Новости Украины Харьковмера пресеченияСудСтрельбаХарьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь