Стрельба в Харькове: полицейского взяли под стражу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Патрульного взяли под стражу без права внесения залога

Октябрський районный суд Полтавы избрал меру пресечения харьковскому патрульному, который во время погони открыл огонь по автомобилю, ранив человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сообщается, что патрульному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога одному из командиров роты Управление патрульной полиции в Харьковской области, который подозревается в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 13 февраля ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Чтобы остановить автомобиль патрульный произвел три выстрела. В результате водитель получил ранения.

В пятницу, 14 февраля, патрульному сообщили о подозрении за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).