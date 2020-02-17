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ДТП у Броварах: затримано керівника полку поліції спецпризначення

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 09:35
ДТП у Броварах: затримано керівника полку поліції спецпризначення
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Під час скоєння ДТП працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Київській області після скоєння ним дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Броварах. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Встановлено, що під час скоєння ДТП працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало, що у місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. В результаті ДТП загинула людина.

Раніше повідомлялось, що Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід харківському патрульному, який під час погоні відкрив вогонь по автомобілю, поранивши людини.

РБК-Україна писало, що 14 лютого у Києві п'яний водій автомобіля "Ауді" в'їхав у маршрутку, внаслідок зіткнення постраждали 6 осіб.

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