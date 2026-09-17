ДТЕК залучив рекордне фінансування DFC США для енергетики України: чому це важливо

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) схвалила фінансування проєкту ДТЕК зі створення систем зберігання енергії. У DFC назвали цей проєкт частиною інвестицій у стійкість української енергосистеми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Що відомо про угоду

Кредит для ДТЕК схвалила Рада директорів DFC 16 вересня. У компанії зазначають, що це одна з найбільших боргових фінансових угод корпорації для України та найбільша в українському енергетичному секторі з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Йдеться про проєкт систем зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт та ємністю 400 МВт/год. Системи вже працюють на шести майданчиках у центральній Україні.

Накопичувачі здатні реагувати на порушення в роботі мережі за лічені мілісекунди, що допомагає підтримувати стабільність української енергосистеми, яка зазнає російських атак.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що рішення DFC свідчить про довіру до українського енергетичного сектору та привабливість України для міжнародних інвесторів.

За його словами, угода дозволить ДТЕК як найбільшому приватному інвестору в Україні спрямувати додатковий капітал на проєкти, спрямовані на посилення енергетичної безпеки.

Тімченко також наголосив, що за наявності відповідних проєктів і партнерів Україна може залучати значні обсяги довгострокового капіталу для підтримки відновлення, та подякував DFC і уряду США за довіру до компанії та підтримку енергетичної стійкості України.

Які технології використовує ДТЕК

Для проєкту ДТЕК використав системи накопичення GridStack виробництва американської компанії Fluence.

У компанії зазначають, що будівництво завершили за шість місяців, а весь портфель систем зберігання ввели в експлуатацію у вересні 2025 року.

Генеральний директор DFC Бен Блек заявив, що такі інвестиції мають сприяти американському експорту, захисту критично важливої інфраструктури та ресурсів в Україні та інших регіонах, а також посиленню позицій американських компаній на міжнародних ринках.

У ДТЕК наголошують, що схвалене фінансування відкриває шлях для збільшення іноземних приватних інвестицій у відновлення України.