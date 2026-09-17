ДТЭК привлек рекордное финансирование DFC США для энергетики Украины: почему это важно

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) одобрила финансирование проекта ДТЭК по созданию систем хранения энергии. В DFC назвали этот проект частью инвестиций в устойчивость украинской энергосистемы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Что известно о соглашении

Кредит для ДТЭК одобрил Совет директоров DFC 16 сентября. В компании отмечают, что это одно из крупнейших долговых финансовых соглашений корпорации для Украины и крупнейшее в украинском энергетическом секторе с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Речь идет о проекте систем хранения энергии общей мощностью 200 МВт и емкостью 400 МВт/час. Системы уже работают на шести площадках центральной Украины.

Накопители способны реагировать на нарушения в работе сети за считанные миллисекунды, что помогает поддерживать стабильность украинской энергосистемы, подвергающейся российским атакам.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что решение DFC свидетельствует о доверии к украинскому энергетическому сектору и привлекательности Украины для международных инвесторов.

По его словам, соглашение позволит ДТЭК как крупнейшему частному инвестору в Украине направить дополнительный капитал на проекты, направленные на усиление энергетической безопасности.

Тимченко также отметил, что при наличии соответствующих проектов и партнеров Украина может привлекать значительные объемы долгосрочного капитала для поддержки восстановления и поблагодарил DFC и правительство США за доверие к компании и поддержку энергетической устойчивости Украины.

Какие технологии использует ДТЭК

Для проекта ДТЭК использовал системы накопления GridStack производства американской компании Fluence.

В компании отмечают, что строительство завершили через шесть месяцев, а весь портфель систем хранения ввели в эксплуатацию в сентябре 2025 года.

Генеральный директор DFC Бен Блэк заявил, что такие инвестиции должны способствовать американскому экспорту, защите критически важной инфраструктуры и ресурсов в Украине и других регионах, а также усилению позиций американских компаний на международных рынках.

В ДТЭК отмечают, что одобренное финансирование открывает путь для увеличения иностранных частных инвестиций в восстановление Украины.