Системи накопичення випередили СЕС: що бізнес купує для енергонезалежності

Близько 65% енергообладнання, яке YASNO встановлює для бізнес-клієнтів, наразі припадає на системи накопичення енергії. Раніше у структурі замовлень суттєво переважали сонячні електростанції (СЕС).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву СЕО D.Solutions Сергія Коваленка в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, попит бізнесу на власне енергетичне обладнання щороку зростає приблизно на 20%.

Компанії готуються до можливих зимових відключень, але водночас шукають рішення, які можуть бути економічно корисними і за стабільної роботи енергосистеми.

Переваги систем накопичення

Керівник D.Solutions пояснив, що Energy storage дає змогу переживати короткі відключення і водночас заробляти на арбітражі, коли проблем зі світлом немає. Для великого бізнесу до цього можуть додаватися когенераційні установки.

"Не варто думати лише про те, як пережити одну зиму. Енергосистему підприємства зараз потрібно планувати щонайменше на три-п-ять років", - зазначив Сергій Коваленко.



Конфігурація енергозабезпечення залежить від профілю роботи підприємства. Базовий варіант може включати систему накопичення, яка безперервно підтримує критичні процеси під час коротких відключень.

Сонячна електростанція дозволяє частково забезпечувати об’єкт власною генерацією, а генератор або когенераційна установка - працювати під час тривалої відсутності електроенергії.



"Одна з найпоширеніших помилок - купувати тимчасове рішення, щоб просто пересидіти зиму. Обладнання має бути частиною довгострокової моделі: забезпечувати резерв під час відключень, а в решту часу - скорочувати витрати або створювати додатковий дохід", - підсумував СЕО D.Solutions .



Перед вибором обладнання YASNO рекомендує провести базовий енергоаудит: визначити обсяг і графік споживання, критичні навантаження та необхідну тривалість автономної роботи. Це допомагає підібрати потужність обладнання без зайвих витрат і врахувати досвід попередніх зим.