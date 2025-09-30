ua en ru
ДТЕК запустив установки зберігання енергії перед опалювальним сезоном: як оцінила НКРЕКП

Вівторок 30 вересня 2025 17:39
ДТЕК запустив установки зберігання енергії перед опалювальним сезоном: як оцінила НКРЕКП
Автор: Сергій Новіков

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) високо оцінила запуск компанією ДТЕК установок зберігання енергії перед початком наступного опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як зазначив голова комісії Юрій Власенко, установки зберігання енергії - важливий елемент сучасної енергетики, де частка електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, зростає.

"Такі установки мають забезпечити додаткову стійкість для нашої енергосистеми, особливо під час проходження осінньо-зимового періоду. Це також важлива складова розподіленої генерації. НКРЕКП створила усі необхідні регуляторні умови для розвитку систем зберігання енергії. І ми раді, що саме ДТЕК ВДЕ стала тією компанією, що реалізувала ці можливості", - наголосив Юрій Власенко.

Зазначається, що Власенко та члени комісії Олександр Формагей, Сергій Пушкар, Руслан Слободян та Костянтин Ущаповський здійснили робочий візит на один з обʼєктів найбільшого в Україні комплексу установок зберігання енергії, що побудовав ДТЕК.

Під час візиту вони ознайомилися інноваційної технології, механізмами інтеграції установок зберігання енергії в енергосистему України, а також з можливостями застосування системи для балансування мережі та підвищення надійності енергопостачання.

"Ми вітаємо впровадження сучасних європейських підходів у роботі галузі та готові ділитися практичним досвідом упровадження новітніх рішень у сфері енергетики. Системи зберігання енергії відіграють значну роль у формуванні сучасної, гнучкої та стійкої енергосистеми України", - зазначив Олександр Селищев, генеральний директор ДТЕК ВДЕ.

В ДТЕК додали, що з 1 жовтня 140 МВт потужності установок зберігання енергії ДТЕК розпочнуть надання допоміжних послуг "Укренерго".

Системи зберігання енергії ДТЕК

Нагадаємо, 10 вересня ДТЕК Ріната Ахметова ввів в експлуатацію комплекс установок зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт.

Компанія підключила до енергосистеми 6 нових об’єктів різної потужності - від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях.

Як стало відомо, ДТЕК та американська Fluence розширюють співпрацю у сфері систем накопичення енергії.

Раніше також повідомлялося, що Міненерго подякувало ДТЕК та Fluence за зміцнення енергетичної стійкості України. У міністерстві відзначили реалізацію проєкту найбільшого в країні комплексу систем зберігання енергії потужністю 200 МВт.

