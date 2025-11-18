ДТЕК вперше імпортував зріджений природний газ з США

Компанія ДТЕК вперше імпортувала до України партію американського зрідженого природного газу через литовський термінал у Клайпеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що ДТЕК імпортував вантаж у об'ємі приблизно 100 млн кубічних метрів, або 1 терават*години із заводу Плакемінс у Луїзіані, який був доставлений на борту судна GasLog Houston.

За словами представників компанії, план полягає в тому, щоб постачати газ до України, країн Балтії, Польщі та інших східноєвропейських ринків.

За оцінками компанії, лише Україні потрібно імпортувати близько 4 млрд кубічних метрів газу цієї зими після російських атак на її інфраструктуру виробництва та зберігання газу.

ДТЕК заявив, що також веде переговори щодо імпорту подальших вантажів з США через Литву та Грецію, оскільки Європа прагне поступово відмовитися від поставок російського газу до кінця 2027 року.

"З терміналів на Балтійському та Середземному морях ми працюємо з європейськими та американськими партнерами над розробкою економічно ефективних маршрутів для збільшення надходження газу до України та сусідніх країн", – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.