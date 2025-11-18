ДТЭК впервые импортировал сжиженный природный газ из США
Компания ДТЭК впервые импортировала в Украину партию американского сжиженного природного газа через литовский терминал в Клайпеде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что ДТЭК импортировал груз в объеме примерно 100 млн кубических метров, или 1 тераватт*часа с завода Плакеминс в Луизиане, который был доставлен на борту судна GasLog Houston.
По словам представителей компании, план заключается в том, чтобы поставлять газ в Украину, страны Балтии, Польшу и другие восточноевропейские рынки.
По оценкам компании, только Украине нужно импортировать около 4 млрд кубических метров газа этой зимой после российских атак на ее инфраструктуру производства и хранения газа.
ДТЭК заявил, что также ведет переговоры по импорту дальнейших грузов из США через Литву и Грецию, поскольку Европа стремится постепенно отказаться от поставок российского газа до конца 2027 года.
"С терминалов на Балтийском и Средиземном морях мы работаем с европейскими и американскими партнерами над разработкой экономически эффективных маршрутов для увеличения поступления газа в Украину и соседние страны", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Газ для Украины
Как сообщало РБК-Украина, 13 ноября Европейские банки развития и "Нафтогаз" подписали соглашение о предоставлении компании 127 млн евро на закупку газа на фоне ударов РФ по ее инфраструктуре.
Европейский инвестиционный банк сообщил, что "Нафтогаз" получит грант в размере 127 млн евро к кредиту в размере 300 млн евро, о котором было объявлено в прошлом месяце.
Украина приостановила заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.
При этом президент Украины Владимир Зеленский объявил о договоренности с Грецией по газу для Украины. По словам главы государства, это еще одно направление поставок газа, чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины.