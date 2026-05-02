ДТЕК відправляє енергетиків на Близький Схід: навіщо це потрібно

Компанія ДТЕК у травні спрямує фахівців в країни Близького Сходу для передачі досвіду щодо захисту енергетичних об’єктів від повітряних атак іранськими дронами та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора компанії Максима Тімченко.

Тімченко додав, що також ДТЕК буде вести переговори з партнерами із Близького Сходу щодо залучення капіталу у проекти компанії в Україні.

"У травні наші спеціалісти відвідають Катар, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці березня Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали важливу домовленість про оборонне співробітництво. Країна Перської затоки зацікавлені отримати український досвід протидії ударам з повітря.

30 березня президент Володиимир Зеленський заявив, що Україна досягла домовленостей із Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром щодо захисту від іранських дронів. Також відбувалися переговори з Кувейтом та Йорданією і були запити від Бахрейну та Оману. В свою чергу, офіційний Київ розраховує, що країни Близького Сходу зможуть посилити українську ППО, розгорнути спільне оборонне виробництво та енергетичну співпрацю.

24 квітня Зеленський здійснив офіційний візит до Саудівської Аравії та зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони домовилися розвивати співпрацю щодо експорту української експертизи у сфері захисту неба від повітряних атак, які здійснює Іран для дестабілізації регіону.