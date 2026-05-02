ДТЭК отправляет энергетиков на Ближний Восток: зачем это нужно

Компания ДТЭК в мае направит специалистов в страны Ближнего Востока для передачи опыта по защите энергетических объектов от воздушных атак иранскими дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора компании Максима Тимченко.

Тимченко добавил, что также ДТЭК будет вести переговоры с партнерами с Ближнего Востока по привлечению капитала в проекты компании в Украине.

"В мае наши специалисты посетят Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты", - сказал он.

Напомним, в конце марта Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии заключили важную договоренность об оборонном сотрудничестве. Страна Персидского залива заинтересованы получить украинский опыт противодействия ударам с воздуха.

30 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром по защите от иранских дронов. Также проходили переговоры с Кувейтом и Иорданией и были запросы от Бахрейна и Омана. В свою очередь, официальный Киев рассчитывает, что страны Ближнего Востока смогут усилить украинскую ПВО, развернуть совместное оборонное производство и энергетическое сотрудничество.

24 апреля Зеленский совершил официальный визит в Саудовскую Аравию и встретился с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны договорились развивать сотрудничество по экспорту украинской экспертизы в сфере защиты неба от воздушных атак, которые осуществляет Иран для дестабилизации региона.