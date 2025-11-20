Відключень стало більше. ДТЕК оновив графіки для Києва на сьогодні
Київ повернувся до погодинних відключень після екстрених. Світло у столиці вимикатимуть за оновленими графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Згідно з оновленими графіками компанії, світло протягом четверга, 20 листопада, відключатимуть наступним чином:
- черга 1.1 - без світла з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
- черга 1.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 і з 20:30 до 24:00;
- черга 2.1 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 і з 20:30 до 24:00;
- черга 2.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
- черга 3.1 - без світла з 03:00 до 10:30 і з 13:30 до 21:00;
- черга 3.2 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
- черга 4.1 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
- черга 4.2 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
- черга 5.1 - без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:30;
- черга 5.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 14:00 і з 17:00 до 21:30;
- черга 6.1 - без світла з 08:00 до 14:00 і з 17:00 до 24:00;
- черга 6.2 - без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:30.
Фото: оновлені графіки відключень світла для Києва на 20 листопада (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що у четвер, 20 листопада, для побутових споживачів ввели графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.
Обмеження електропостачання стало жорсткішим на тлі масованого удару російських загарбників у ніч на середу, 19 листопада.
Згідно з інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях. Крім того, споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.