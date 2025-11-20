ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключень стало більше. ДТЕК оновив графіки для Києва на сьогодні

Київ, Четвер 20 листопада 2025 19:01
UA EN RU
Відключень стало більше. ДТЕК оновив графіки для Києва на сьогодні Ілюстративне фото: світло у Києві 20 листопада відключатимуть за оновленими графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Київ повернувся до погодинних відключень після екстрених. Світло у столиці вимикатимуть за оновленими графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Згідно з оновленими графіками компанії, світло протягом четверга, 20 листопада, відключатимуть наступним чином:

  • черга 1.1 - без світла з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 1.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 і з 20:30 до 24:00;
  • черга 2.1 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 і з 20:30 до 24:00;
  • черга 2.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 3.1 - без світла з 03:00 до 10:30 і з 13:30 до 21:00;
  • черга 3.2 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
  • черга 4.1 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
  • черга 4.2 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
  • черга 5.1 - без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:30;
  • черга 5.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 14:00 і з 17:00 до 21:30;
  • черга 6.1 - без світла з 08:00 до 14:00 і з 17:00 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:30.

Фото: оновлені графіки відключень світла для Києва на 20 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що у четвер, 20 листопада, для побутових споживачів ввели графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.

Обмеження електропостачання стало жорсткішим на тлі масованого удару російських загарбників у ніч на середу, 19 листопада.

Згідно з інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях. Крім того, споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті