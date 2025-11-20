Відключень стало більше. ДТЕК оновив графіки для Києва на сьогодні

Київ повернувся до погодинних відключень після екстрених. Світло у столиці вимикатимуть за оновленими графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

Фото: оновлені графіки відключень світла для Києва на 20 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що у четвер, 20 листопада, для побутових споживачів ввели графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.

Обмеження електропостачання стало жорсткішим на тлі масованого удару російських загарбників у ніч на середу, 19 листопада.

Згідно з інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях. Крім того, споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.