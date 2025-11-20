ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключений стало больше. ДТЭК обновил графики для Киева на сегодня

Киев, Четверг 20 ноября 2025 19:01
Отключений стало больше. ДТЭК обновил графики для Киева на сегодня Иллюстративное фото: свет в Киеве 20 ноября будут отключать по обновленным графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Киев вернулся к почасовым отключениям после экстренных. Свет в столице будут выключать по обновленным графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Согласно обновленным графикам компании, свет в течение четверга, 20 ноября, будут отключать следующим образом:

  • очередь 1.1 - без света с 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 1.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 2.1 - без света с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 2.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 3.1 - без света с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
  • очередь 3.2 - без света с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
  • очередь 4.1 - без света с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
  • очередь 4.2 - без света с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
  • очередь 5.1 - без света с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:30;
  • очередь 5.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:30;
  • очередь 6.1 - без света с 08:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:30.

Фото: обновленные графики отключений света для Киева на 20 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило о том, что в четверг, 20 ноября, для бытовых потребителей ввели графики отключений света объемом от 2,5 до 4 очередей.

Ограничение электроснабжения стало более жестким на фоне массированного удара российских захватчиков в ночь на среду, 19 ноября.

Согласно информации Минэнерго, в результате ударов были повреждены энергетические объекты в семи областях. Кроме того, потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания.

