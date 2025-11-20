Отключений стало больше. ДТЭК обновил графики для Киева на сегодня

Киев вернулся к почасовым отключениям после экстренных. Свет в столице будут выключать по обновленным графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Фото: обновленные графики отключений света для Киева на 20 ноября (t.me/dtek_ua)

Согласно обновленным графикам компании, свет в течение четверга, 20 ноября, будут отключать следующим образом:

Отключение света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило о том, что в четверг, 20 ноября, для бытовых потребителей ввели графики отключений света объемом от 2,5 до 4 очередей.

Ограничение электроснабжения стало более жестким на фоне массированного удара российских захватчиков в ночь на среду, 19 ноября.

Согласно информации Минэнерго, в результате ударов были повреждены энергетические объекты в семи областях. Кроме того, потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания.