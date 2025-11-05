UA

Економіка

ДТЕК оновив графіки відключень світла для Києва на 6 листопада

Ілюстративне фото: у Києві 6 листопада діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 6 листопада, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, завтра світло планують відключати так:

  • 1.1 черга - без світла з 16:00 до 17:00;
  • 1.2 черга - без світла з 20:30 до 22:00;
  • 2.1 черга - без світла з 20:30 до 22:00;
  • 2.2 черга - без світла з 20:30 до 22:00;
  • 3.1 черга - без світла з 08:00 до 10:00;
  • 3.2 черга - без світла з 16:00 до 17:30;
  • 4.1 черга - без світла з 14:00 до 17:30;
  • 4.2 черга - без світла з 14:00 до 17:30;
  • 5.1 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
  • 5.2 черга - без світла з 17:00 до 20:00;
  • 6.1 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
  • 6.2 черга - без світла з 17:00 до 21:00.

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в окремих регіонах України діють графіки відключень світла, оскільки енергетичні об'єкти країни були пошкоджені внаслідок масованих ударів російських окупантів.

Раніше "Укренерго" попереджало, що завтра, 6 листопада, для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 черги до 2 черг. Графіки діятимуть з 08:00 до 22:00.

Також у цей же період енергетики введуть графіки обмеження потужності для промисловості.

В "Укренерго" закликали українців до економного енергоспоживання, оскільки останні дні в Україні спостерігається стабільно високий рівень споживання.

До слова, сьогодні, 5 листопада в Сумах було знеструмлено один з об'єктів КП "Міськводоканал". Унаслідок цього водопостачання для частини жителів міста забезпечували за графіком.

ДТЕККиївГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВимкнення світла