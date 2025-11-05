ДТЭК обновил графики отключений света для Киева на 6 ноября

Отключения света в Украине

Напомним, в отдельных регионах Украины действуют графики отключений света, поскольку энергетические объекты страны были повреждены в результате массированных ударов российских оккупантов.

Ранее "Укрэнерго" предупреждало, что завтра, 6 ноября, для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 0,5 очереди до 2 очередей. Графики будут действовать с с 08:00 до 22:00.

Также в этот же период энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.

В "Укрэнерго" призывали украинцев к экономному энергопотреблению, поскольку последние дни в Украине наблюдается стабильно высокий уровень потребления.

К слову, сегодня, 5 ноября в Сумах был обесточен один из объектов КП "Горводоканал". В результате этого водоснабжение для части жителей города обеспечивали по графику.