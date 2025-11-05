RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

ДТЭК обновил графики отключений света для Киева на 6 ноября

Иллюстративное фото: в Киеве 6 ноября будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 6 ноября, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, завтра свет планируют отключать так:

  • 1.1 очередь - без света с 16:00 до 17:00;
  • 1.2 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
  • 2.2 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
  • 3.1 очередь - без света с 08:00 до 10:00;
  • 3.2 очередь - без света с 16:00 до 17:30;
  • 4.1 очередь - без света с 14:00 до 17:30;
  • 4.2 очередь - без света с 14:00 до 17:30;
  • 5.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
  • 5.2 очередь - без света с 17:00 до 20:00;
  • 6.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
  • 6.2 очередь - без света с 17:00 до 21:00. 

Отключения света в Украине

Напомним, в отдельных регионах Украины действуют графики отключений света, поскольку энергетические объекты страны были повреждены в результате массированных ударов российских оккупантов.

Ранее "Укрэнерго" предупреждало, что завтра, 6 ноября, для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 0,5 очереди до 2 очередей. Графики будут действовать с с 08:00 до 22:00.

Также в этот же период энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.

В "Укрэнерго" призывали украинцев к экономному энергопотреблению, поскольку последние дни в Украине наблюдается стабильно высокий уровень потребления.

К слову, сегодня, 5 ноября в Сумах был обесточен один из объектов КП "Горводоканал". В результате этого водоснабжение для части жителей города обеспечивали по графику.

