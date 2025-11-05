ua en ru
Графіки на 6 листопада: в "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло

Україна, Середа 05 листопада 2025 19:16
Графіки на 6 листопада: в "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло Фото: в Україні 6 листопада діятимуть графіки погодинного відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 6 листопада, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Заходи обмеження споживання діятимуть з 08:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укренерго".

У компанії зазначили, що причиною відключень електроенергії є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Згідно з інформацією "Укренерго", графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 2 черг діятимуть з 08:00 до 22:00. У цей же період діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців попередили, що протягом доби час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Ознайомитись з актуальною інформацією щодо відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 5 листопада, в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг з 07:00 до 21:00. Графіки обмеження потужності для промисловості застосовуються з 07:00 до 22:00.

Атаки на енергетику України

Нагадаємо, із похолоданням Росія активізувала удари по енергетичних об'єктах України. Таким чином окупанти намагаються деморалізувати мирних українців і дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Зокрема, 4 листопада росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. У компанії повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовано значні пошкодження.

Зазначимо, через похолодання та наслідки російських обстрілів в Україні зростає споживання електроенергії. Найчастіше аварійні відключення застосовують у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

