Графіки на 6 листопада: в "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло
У четвер, 6 листопада, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Заходи обмеження споживання діятимуть з 08:00 до 22:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укренерго".
У компанії зазначили, що причиною відключень електроенергії є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
Згідно з інформацією "Укренерго", графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 2 черг діятимуть з 08:00 до 22:00. У цей же період діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Українців попередили, що протягом доби час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Ознайомитись з актуальною інформацією щодо відключень можна на офіційних сторінках обленерго.
Сьогодні, 5 листопада, в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг з 07:00 до 21:00. Графіки обмеження потужності для промисловості застосовуються з 07:00 до 22:00.
Атаки на енергетику України
Нагадаємо, із похолоданням Росія активізувала удари по енергетичних об'єктах України. Таким чином окупанти намагаються деморалізувати мирних українців і дестабілізувати ситуацію всередині країни.
Зокрема, 4 листопада росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. У компанії повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовано значні пошкодження.
Зазначимо, через похолодання та наслідки російських обстрілів в Україні зростає споживання електроенергії. Найчастіше аварійні відключення застосовують у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.