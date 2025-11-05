В Сумах перебої з світлом: як це вплинуло на транспорт і водопостачання
Через знеструмлення одного з об’єктів КП "Міськводоканал" у Сумах 5 листопада подачу води тимчасово обмежили. Частина міста отримує воду з пониженим тиском за графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.
Сьогодні, 5 листопада, частина Сум залишилась без стабільного водопостачання та електротранспорту. Як повідомили у КП "Міськводоканал", через знеструмлення одного з об’єктів підприємство переведено на аварійно-резервне живлення.
Вода подаватиметься з пониженим тиском і за графіком - з 05:00 до 10:00 для мешканців:
- району Хіммістечка,
- Басів,
- вул. Сергія Табали, Харківської,
- просп. Свободи,
- вул. Холодноярської бригади, Української Народної Республіки, Шістдесятників,
- пров. Сапухівського та прилеглих до них вулиць.
Подачу води у звичайному режимі обіцяють відновити після стабілізації енергопостачання.
Тим часом у КП "Електроавтотранс" зазначили, що через відсутність електроенергії наразі курсують лише тролейбуси з автономним ходом.
"Автобуси працюють у звичному режимі та за розкладом", - додали в міськраді.
Обстріл Сумщини
Нагадаємо, що цієї ночі Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії. Про підвищену загрозу ударів попередили жителів Сумської області.
Близько 4 ранку військові повідомили про появу швидкісної повітряної цілі над Сумщиною, яка рухалася курсом на південь.
Вже о 4:21 Повітряні Сили підтвердили повторний рух ракети в напрямку Сум, що могло свідчити про можливу повторну атаку або маневрування балістичного боєприпасу.
Зауважимо, що офіційних повідомлень про влучання або наслідки наразі немає.
Нагадаємо, що лише вчора, 4 листопада, російські війська зранку атакували Суми ударним безпілотником "Молнія".
В результаті ворожого обстрілу був пошкоджений приватний будинок та нежитлова забудова.